桃園市長選戰倒數，龍潭科學園區三期再成藍綠攻防焦點。行政院長卓榮泰昨晚為民進黨市長候選人黃世杰站台時，指龍科三期早在2022年11月獲行政院核定，批桃園「停滯3年」。市長張善政今天反批卓的資訊嚴重錯誤，龍科三期今年9月才經國發會審查通過，目前核定公文已送行政院，直言「公文在你桌上已經躺了2個月了」，呼籲卓勿為選舉拖延核定。

張善政今天上午先與國民黨立委牛煦庭在龜山區文化一路、復興一路口拜票，隨後前往蘆竹區大竹福隆巖參拜，並與牛煦庭、立委洪孟楷及市議員錢龍、張桂綿展開車隊掃街。

張善政受訪表示，卓榮泰對龍科三期的來龍去脈並不清楚，資訊嚴重錯誤。龍科三期擴建案今年9月才經國發會審查通過並報請行政院核定，目前核定函就在行政院，若卓真的關心龍科進度與地方發展，就應趕快批示，「尤其不要把選舉當作考量」，應在選前盡速核定，才是真正為桃園著想。

牛煦庭表示，民進黨選戰打到最後沒有招了，只能拿陳年舊案政治操作。他拿出過去質詢取得的公文表示，2023年行政院秘書長發函桃園市政府時，內容載明當時僅收到「龍潭科學園區擴建案先期可行評估報告」，用地取得等程序仍須多年，證明當時根本尚未核定。

牛煦庭說，民進黨4年前就在地方掛看板宣傳「台積電要來桃園」，草率宣傳引發地方反彈，反而耽誤龍科三期期程；張善政上任後持續在中央、地方及跨部會間協調，是在「收爛攤子」，呼籲中央不要4年前拿龍科做選舉操作，4年後又故技重施。

洪孟楷表示，龍科三期是中央、地方應共同努力的重要計畫，桃園立委也持續在立法院要求中央加速推動，如今市府已做好準備，公文就卡在行政院，呼籲卓榮泰不要再有選舉考量，應盡快完成核定。