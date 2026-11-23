1128大選邁入倒數5天，國民黨台南市長候選人謝龍介今早在競選總部以「向台南市民宣誓」為題開記者會，除承諾1年內拆除烏山頭水庫光電板、競選補助款全捐獎勵揭弊外，謝龍介承諾，若行政院不副署普發2萬元法案，上任後由南市府依法每人發2萬，做不到會下台。

謝龍介表示，民主發展有賴憲政穩定運作，立法院已三讀通過國民黨團提出的普發2萬元法案，行政院長卓榮泰卻遲未表態是否副署，若行政院堅持不願執行發放，在自己順利上任台南市長後，由南市府編列預算，補發給全市185萬名市民每人2萬元現金。

針對普發財源，謝龍介說明，116年度中央總預算案約3.9兆元，台南可獲配普通統籌分配稅款約556億元，相較114年實質分配金額319億多出236億，將增加的地方財源用於照顧市民、振興基層產業與庶民經濟，並規畫搭配消費券，擴大在地消費效益。

謝龍介也提到，「我不是為了選舉補助款才來選舉」，台南近年來官商勾結頻傳，甚至有內部公務人員反映，不願配合官商勾結就被調走，因此，承諾將此次選舉中所獲得的每票30元選舉補助款全數捐出，並設立「打擊官商勾結、揭發弊案」檢舉獎金，並保障勇於揭弊公務員的升遷權益，宣示整飭官場風氣的決心。

他也再次重申，上任一年內一定依法拆除烏山頭水庫光電板，「我一定做到，否則辭職謝罪！」呼籲市民在投票日當天攜帶身分證與印章踴躍投票，用選票表達人民作主的民意，期盼與市民共同翻轉大台南。

另外，謝龍介明天晚上也將在花園夜市舉辦募款造勢餐會，謝龍介表示，目前預計開辦300多桌，鄉親來電詢問十分熱絡，大家都說希望喝乾淨的水，屆時立法院也有許多黨籍立委到場助講，歡迎市民到場聽演講，共同為台南的未來打拚。

國民黨台南市長候選人謝龍介（中）今早在競選總部以「向台南市民宣誓」為題開記者會，除承諾1年內拆除烏山頭水庫光電板、競選補助款全捐獎勵揭弊外，也喊話若行政院不副署普發2萬元法案，由市府依法發放等三大承諾。記者萬于甄／攝影