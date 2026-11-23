對於立法院20日三讀通過國民黨團所提普發2萬元，民進黨台南市長候選人陳亭妃今受訪說，立委職責只能審預算，刪預算，不能增加預算，但現在立委知法犯法，只會害所有人民沒有辦法在明年1月1日領到AI紅利1萬元。陳亭妃「鐵馬妃起來·人民當靠山」單車催票今上午來到麻豆區，呼籲各地鄉親11月28日一定要去投票，拉高投票率。

陳亭妃出發前受訪，對於立院三讀通過普發2萬元現金，陳亭妃語帶無奈說，2027年1萬元共享AI紅利，中央政府已編列預算，只要12月31日立法院國民黨、民眾黨委員不要擋，通過後明年1月1日每個人民都能拿到AI紅利1萬元。

陳亭妃痛批國民黨、民眾黨又玩奧步、動手腳，這個動作（普發2萬元）只是拖延人民拿到1萬元的時間，真的一點意義都沒有。

陳亭妃表示，所有台灣人民真的要睜大眼睛，誰真的和台灣人民站在一起，共享AI紅利1萬元，還有0到18歲每個人每月5000元，只要國民黨與民眾黨不要擋，12月31日只要一過關，就可以共享，民進黨一起陪市民照顧下一代，每人拿到1萬元，國民黨不要再玩選舉手法了，人民會看清楚。