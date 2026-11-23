被戲稱為「台北版九龍城寨」、位於蛋黃區，整體屋齡逾50年的信維整宅今年終於啟動都更，管委會掛出看板表態支持台北市長蔣萬安連任。蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強今天指出，蔣市府團隊在社區設工作站，花了115天凝聚逾9成住戶共識，強調都更不需要賣弄虛無的口號。

位在台北捷運大安旁的信維整宅長期被戲稱為「台北市九龍城寨」、「大安籠屋」，公辦都更延宕多年，終於在今年上網公告招商，預期將帶動民間投資逾80億元，創造不動產價值約188億元。羅智強指出，信維整宅屋齡逾50年，由於住商混合、每戶坪數狹小，產權複雜，過去歷經多次整合都挫敗，被外界稱為最難的公辦都更，居民長年承受著建物老舊失修的居住風險，但延宕半世紀的難關，在蔣萬安任內迎來突破。

羅智強說，台北市府團隊以「早進場、幫試算、助選屋」精神，直接進駐社區設立工作站，透過挨家挨戶拜訪與逐戶財務試算化解疑慮，協助都更戶模擬選配，僅花115天就凝聚超過9成住戶共識，並在今年正式上網公告招商。未來這裡將興建地上24層大樓，低樓層規劃托嬰中心、區民活動中心與超市，翻轉周邊生活機能與市容面貌。

羅智強表示，信維整宅的突破讓管委會自發掛出看板、肯定蔣萬安，這也是蔣萬安推動台北進入「大都更時代」的縮影；過去4年，台北都更報核量達過去8年平均2.4倍、公辦都更成長3倍，不僅高居全台第一，更是其他五都加總的1.3倍。

羅智強續指，市府近期更推出「公辦都更5099」與「大街廓都更」，將第一階段意願門檻降至50%、加速專業團隊進場，針對符合條件的大基地提升基準容積至300%，同步擴充托老、托幼與幸福宅等公共設施。

羅智強說，都更需要的不是賣弄虛無的口號，而是真正解決問題的魄力與執行力。請大家繼續支持認真做事的蔣萬安，讓台北邁向更安全宜居的新時代。

信維整宅現況。聯合報資料照