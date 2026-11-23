無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢、花蓮市長候選人魏嘉彥的父親魏東河，今天清晨因病辭世，享壽75歲。魏嘉彥表示，兄弟倆近期將盡量減少競選行程，但仍會持續爭取選民支持，希望完成父親盼望兒子都能當選的心願。

魏東河曾罹患肝癌，去年接受換肝手術後一度好轉，但今年4月因身體不適住院，經檢查發現癌細胞已擴散至肺部，後續健康狀況逐漸衰退，今天清晨在家人陪伴下離世。魏嘉彥透露，父親生前始終掛念哥哥魏嘉賢的縣長選情，最期盼的就是魏嘉賢能夠勝選，為花蓮鄉親服務。

魏嘉彥說，父親過世後，兄弟倆將視情況調整拜票安排，盡可能減少公開行程，但仍會努力拚選舉；考量選舉期間事務繁忙，父親告別式預計安排在投票結束後舉行。

魏嘉彥在臉書發文，表示今天凌晨父親安詳離世，心中有萬般不捨，也有許多難以言喻的悲痛，父親一生的教誨、叮嚀與支持，始終是兄弟一路走來最重要的力量。原市長競選總部（花蓮市富強路20號）自今日起將作為治喪場所，競選相關活動及其他服務事宜，將全面整併至魏嘉賢競選總部辦理，兄弟會收拾悲傷、堅定腳步，帶著父親的遺願與祝福，繼續走完這段路，完成對父親、對鄉親的承諾。

魏家在花蓮政壇可說是政治世家，魏東河曾任花蓮市民代表及3屆縣議員，妻子林珉慧也曾擔任縣議員、市民代表。長子魏嘉賢曾任花蓮市長，現任縣議員，今年投入縣長選戰；次子魏嘉彥曾任市民代表、縣議員，爭取市長連任；三子魏鈺晟現任市民代表，也尋求連任，長女魏如薰則曾任市民代表，魏東河的兄長魏木村也曾出任花蓮市長。

不過，約30年前，魏東河與魏木村分別因作票、買票賄選遭判刑2年10月及1年，並於1998年入獄，成為國民黨候選人首次因作票遭判有期徒刑、當選無效的案例。