民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表達希望能跟台北市前市長柯文哲請益，不過柯日前已表達支持台北市長蔣萬安，更直言讓沈當台北市長是「頭殼壞掉！」。沈今天出席活動也說，若可以約的話應該很早就約得成，現在只剩五天，對他來講要多聽市民的聲音，再繼續提出政見，是比較重要的事，也稱柯有很多想法他不認同。

柯文哲日前與蔣萬安同框表達支持，更痛批給沈伯洋當台北市長是「頭殼壞掉！」。柯今天上專訪也被主持人問到「沈伯洋有沒有一直想見你」？柯文哲直言，「自己在這裡講，到這刻這秒從來沒有人跟我講他要見我」，自己最氣的就是這樣，有時候就是要吃人家豆腐。

沈伯洋表示，柯文哲有很多想法不贊同，也不會過去跟他吵架立場不一樣的事，呼籲對事不對人，不需要針對人或人格來討論，市政並不是這個樣子，他也認為柯在以往食安追蹤或社宅怎麼排除萬難做決定，都是可以請益的方向。