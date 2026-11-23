國民黨台北市長候選人蔣萬安與民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩上午進行車隊掃街，車行隊伍行經北投區東華街時，有民眾抱著小孩三貼騎摩托車，沒注意到前面紅燈直接撞上前方轎車，蔣萬安也趕緊下車前去關心。

蔣萬安今天上午和民眾黨市議員黃瀞瑩聯合車掃，行經北投區東華街時，有支持民眾抱著小孩三貼騎摩托車，開心的與車上的蔣萬安揮手，蔣萬安在車上才提醒小心，下一秒支持者就撞上前面等紅燈的汽車，讓蔣萬安當場愣住，緊急下車關心民眾。

國民黨台北市長候選人蔣萬安與民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩上午進行車隊掃街，車行隊伍行經北投區東華街時，有民眾抱著小孩三貼騎摩托車，沒注意到前面紅燈直接撞上前方轎車。記者許正宏／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安與民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩上午進行車隊掃街，車行隊伍行經北投區東華街時，有民眾抱著小孩三貼騎摩托車，沒注意到前面紅燈直接撞上前方轎車，蔣萬安也趕緊下車前去關心。記者許正宏／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安與民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩上午進行車隊掃街，車行隊伍行經北投區東華街時，有民眾抱著小孩三貼騎摩托車，沒注意到前面紅燈直接撞上前方轎車，蔣萬安也趕緊下車前去關心。記者許正宏／攝影