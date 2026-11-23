行政院長卓榮泰指新北市長候選人李四川，已離開新北2889天，並且缺乏政務官為城市決策的魄力。李四川今舉工作成效回應，並反問卓揆，長輩健保費「你不副署」，新北捷運本來答應補助54.1 億元也不給，「好意思再來新北講這一些話嗎？」

卓榮泰昨到新北土城為蘇巧慧站台助講時，指蘇花800天準備市長選舉，李四川則是離開新北2889天，期間歷經國民黨祕書長、高雄市副市長、台北市副市長等職務，「沒有替任何一件工作做出成功的例子」，指李是專業技術官僚，缺乏政務官為城市決策的魄力及獨立承擔責任的能力。

李四川今早從新北汐止福興宮出發掃街前接受訪問，媒體記者請李回應卓揆離開新北2889天一事無成的說法。

李四川說，謝謝卓揆的指教，行政院長是百官之首，他以前當過行政院秘書長，他不曉得院長有這麼閒的時間，可以算出來他離開新北市2889 天。

李四川表示，他一直都住在新北板橋，昨天已談過他在高雄推動路平、燈亮、水溝通，讓登革熱歸零，到現在高雄市民都是津津樂道。在台北市任職期間，包括讓大巨蛋能夠打球、能夠辦演唱會，把輝達引進來，所有的市民都知道這樣的政績及成果，就唯獨行政院院長不知道。

李四川話鋒一轉，表示也要問一問卓揆，對於新北市65歲以上長輩的健保補助，因為新北的財務沒有那麼好，希望由中央政府來支出他們的健保費，但是卓不副署。對於新北的捷運，卓本來已經答應要補助的54.1億元也不給，他一直想要問一下，「你好意思再來新北講這一些話嗎？」