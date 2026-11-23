選戰倒數計時，前總統蔡英文、副總統蕭美琴25日將來苗栗，力挺民進黨縣長候選人陳品安在竹南鎮辦「女力團結之夜」，陳品安另於選前最後一夜，在頭份市辦理晚會，國民黨縣長候選人鍾東錦則別開生面於25日及26日，分別在頭份市、苗栗市辦理音樂會，鍾、陳互別苗頭爭取支持。

苗栗縣長選舉藍、綠對決，選前最後衝刺，鍾東錦、陳品安除配合各級候選人車掃或市場拜票，分別在頭份市、竹南鎮及苗栗市三大票倉辦理大型活動，陳品安25日在竹南鎮照南國中預定地將舉辦「女力團結之夜」，陳品安去年徵召提名後，蔡前總統第六次、蕭美琴第五次到苗栗相挺，選前最後一夜，陳品安在頭份市尚順育樂世界廣場舉行「公民社會大團結」選前之夜，邀請社會運動團體代表呼籲支持。

鍾東錦於25日、26日晚間分別在頭份市、苗栗市競選總部，舉行「愛苗感恩祈福音樂會」，邀請蕭煌奇、黃妃、黃連煜、草屯囝仔、潮州土狗，及張涵雅+APPLE Juice等演出，27日選前最後一夜，鍾東錦說，用藝術展演、音樂會等形式，取代了傳統造勢的聲嘶力竭，這個社會的對立已經太多，實現民主的過程，不該是這麼對立與煎熬，撫平政治的傷痕，從苗栗開始，不吵不鬧，簡單就好。選前之夜也不辦造勢活動。