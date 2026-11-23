民進黨桃園市長候選人黃世杰今日清晨與議員彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真在中壢區環北路、延平路口拜票，受訪時媒體問前兩日桃園有Super Junior演唱會，但知道的人少，對比BTS在高雄演唱受到高度討論，是否覺得天壤之別？

黃世杰指出，對比BTS在網路社群上高度討論，藝人宣傳高雄的影片，實在是讓人覺得很怨嘆。事實上，桃園不輸高雄，但很多走向世界的機會，就在市長的不用心中流失。

黃世杰表示，桃園是國門，鄰近雙北，其實有很好的條件發展演唱會經濟。過去鄭文燦市長任內，很多朋友會跟他說到桃園參加了什麼展會、演唱會，當年Coldplay到桃園的美好記憶，很多人至今都還提起。但現在在張善政主政下，很多活動都是辦完、出包了，或造成交通壅塞，大家才知道原來桃園辦活動。

黃世杰強調，當國際各大城市都在拚演唱會經濟、爭取觀光產值，讓世界看見自己的城市、看見自己的國家時，桃園卻選擇背道而馳，把頭埋進土裡，當一隻看不見未來的鴕鳥。未來他當市長，要改善這樣的情況，讓更多演唱會到桃園，讓桃園成為北台灣演唱會經濟的重鎮，也讓桃園成為國際巨星巡演一定要到訪的城市。

媒體也問國民黨議員候選人古振豐爆出司法爭議，黃世杰強調，張善政被問了這麼多次，至今並沒有明確表達立場，也沒有撤下看板，一條人命、一個年輕女孩的冤屈，對張善政而言，如果這樣模糊帶過，相信市民是無法接受的。張善政應該要明確表態，受害少女家屬站出來討公道天經地義，張善政應該說明究竟是不是力挺古振豐？