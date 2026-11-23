台南烏山頭水庫太陽光電板日來引發話題，民進黨台南市長候選人陳亭妃及國民黨台南市長候選人謝龍介陣營日來交鋒，陳亭妃今早受訪表示，若當選，將成立「水質檢測小組」共同來監督，捍衛大台南市民用水安全。

民進黨台南市長候選人陳亭妃「鐵馬妃起來·人民當靠山」單車催票今上午來到麻豆區，隊伍在十字路太子宮聚集出發，陳亭妃由市議員陳秋宏、吳通龍及里長群陪同上香祭拜，鐵馬隊伍下午將轉往官田、六甲繼續掃街催票。

陳亭妃等人出發前受訪，對於媒體詢問日來引發話題的烏山頭水庫太陽能光電板，陳亭妃說，從過去到現在，從立委質詢所有公報可以非常清楚，所有光電板質詢一定打弊案，一定保護人民安全，一定保護人民用水的安全，陳亭妃沒有任何退縮的空間，從過去到現在，八年都一樣，請問國民黨、民眾黨的立委有講到相關的監督嗎？只有在選舉時才會講這些話術。

陳亭妃重申，對於用水安全沒有任何打折扣的空間，去年10月14日都已做了結論，所有經濟部，農業部對台南水庫的光電板，不能核發任何執照，烏山頭水庫第1期一定要捍衛甚至第2期不能再核發，第1期只要租約到121年，就不能再續租。已做好這2項防堵牆。

陳亭妃並指出，若當選進入市府後會要求成立「水質監測小組」，且不是市府而已，而是有公民團體，里長，人民，地方意見領袖的意見全部納入，也會設監測的儀器，只要有任何一點點問題，地方有質疑，馬上勒令停止所有電板執行。甚至在清洗時要求監督小組包括議員絕對會站在選民的立場親自監督，還有里長和公民團體地方意見領袖，只要一點點任何大家不放心的，就勒令停止光電板的運作。

她提出，提出整個方向和配套是去年10月14就已提，不是現在才提，當時還有民進黨的民眾質疑是不是在和國民黨唱同調，捍衛所有人民用水的安全和生活便利性，對她來說沒有任何偏頗的空間。

而針對謝龍介近日提到市長選票補助款將全部捐出當官商勾結的檢舉獎金，陳亭妃今受訪也表示，自己立委任內選票補助款老早就已捐出用於公益，查弊案，檢調就很厲害，這才是重點。

民進黨台南市長候選人陳亭妃「鐵馬妃起來·人民當靠山」單車催票今上午來到麻豆區，隊伍在十字路太子宮聚集出發，陳亭妃由市議員陳秋宏（右四）、吳通龍（右二）及里長群陪同上香祭拜，記者謝進盛／攝影