選前倒數五天，台北市長蔣萬安今早陪民眾黨議員黃瀞瑩車掃，不過因支持者太過熱情，儘管車速不快，騎車跟蔣萬安揮手時，一不注意撞到前面的汽車，蔣萬安當下驚喊一聲「小心」，也因發生車禍事故，車掃一度中斷。

蔣萬安與黃瀞瑩今天一早車掃，不過剛開始拜票沒多久，就發生車禍意外，蔣萬安、黃瀞瑩也立刻下車查看關心，並通知救護車，由於撞上的機車騎士三貼，機車後座及抱的小孩幸好都沒受傷，倒是騎車的女子坐在地上，一開始有一點點不舒服，蔣萬安也不斷安慰，後由救護車送振興檢查。

這一場車掃，因為突發的車禍事故一度中斷十幾分鐘，現場車掃工作人員也不斷廣播請民眾多注意安全。