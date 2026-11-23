基隆市長選戰進入倒數4天，尋求連任的國民黨市長謝國樑今天由桃園前縣長吳志揚陪同車隊掃街，謝國樑提及，未來連任後4年的施政藍圖，將積極推動兩大目標，一是正確的基隆捷運二階路線方案，二是打造AI相關產業。這些都會向桃園學習成功的經驗。

謝國樑車隊隊伍今上午從競選總部出發，謝國樑說，選戰只剩下4天，他非常開心過去老戰友桃園縣前縣長吳志揚來加油打氣，吳志揚22年前和他一起進入立法院，時間過得很快，吳志揚是前立委，產觀學歷練非常完整，現任工商建研會會長，代表台灣工商業界很多意見領袖的聲音。

謝國樑表示，基隆未來不管是發展AI產業，或者基隆捷運聯開、就業基地的創造，都要學習吳縣長過去成功的經驗。

謝國樑今天並提出連任後未來4年的施政藍圖，他說，除了過去重要的十二建設，還有對基隆市最重要的，就是就業基地的創造、正確的基隆捷運二階路線方案及打造AI相關產業，這些都是他未來4年要努力推動的重要目標。

謝國樑並表示，基隆市在基北北桃共同生活圈，和桃園一樣是少數有機會發展AI算力中心，他一旦連任就職後，就會馬上推動AI基礎建設進到基隆來，進到基隆後，AI的運用企業就會應運而生，這在國際有很多成功案例，今晚公辦政見會也會說明清楚。

吳志揚指出，他和謝國樑22年前同一天進入立法院，當時他們都非常年輕，還組成「G六聯盟」，代表國民黨新生代的力量，他稱讚謝國樑非常有頭腦，觀念非常進步，也有旅外的經驗，可以把基隆建設成國際化繁榮的都市，他對基隆有愛心和信念，請大家11月28日支持謝國樑連任成功。

基隆市長謝國樑今天由桃園前縣長吳志揚陪同車隊掃街。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天由桃園前縣長吳志揚陪同車隊掃街。記者游明煌／攝影