國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室助理，因涉嫌散布民進黨竹北市長候選人曾聖凱不實性影像遭檢方帶走。徐欣瑩20日深夜起在新竹地檢署外絕食抗議，今天凌晨因心跳一度降至每分鐘49下，緊急送醫。國民黨立院黨團上午舉行記者會聲援徐欣瑩，質疑檢調選前大動作搜索、查扣競選設備，是「赤裸裸的司法介選」。

徐欣瑩競選辦公室李姓女員工20日因涉嫌散布曾聖凱性影像遭檢方帶走，訊後原裁定10萬元交保，因覓保無著，改為限制住居、限制出境。徐欣瑩不滿檢調搜索，20日深夜到新竹地檢署外絕食抗議，未料今天凌晨1時許，因脈搏微弱、心跳一度降至每分鐘49下，經醫護人員評估後緊急送醫。

國民黨團上午舉行記者會聲援徐欣瑩，黨團書記長許宇甄表示，距離投票只剩5天，執政當局動用國家機器與政媒力量聯手操作，國民黨團對民進黨政府表達最強烈抗議。黨團也列出五大黑箱疑點，包括：「偵訊未完政媒放話，究竟是誰寫好劇本？」、「選前扣押他人設備，假查案真竊取情資？」、「高壓應訊不查源頭，見獵心喜栽贓助理？」、「立院揭弊稱沒辦法，司法辦藍卻不辦綠？」及「拒交保遭後門送離，網軍抹黑檢調不辦？」

許宇甄指出，事發當天，徐欣瑩直到晚間9時才得知助理遭檢調帶離，但「鏡新聞」第一時間已披露案情及助理姓名，民進黨竹北市長候選人曾聖凱則隨即發布新聞稿，Threads上也出現大量口徑一致的攻擊貼文。她質疑，徐欣瑩團隊當時仍不清楚狀況，為何特定媒體與民進黨候選人能在第一時間掌握消息？

許宇甄也質疑，檢調為何大動作進入候選人工作室，並將其他人員的電腦、手機一併查扣？她說，這些設備存有徐欣瑩團隊的選戰布局及聯絡資料，民進黨在選前最後幾天藉司法手段查扣對手陣營設備，是「假查案之名，行癱瘓選戰之實」，更是赤裸裸的司法介選。她也提到，徐欣瑩絕食後身體虛弱，今天凌晨因脈搏微弱緊急送醫。徐欣瑩以生命捍衛自由民主、抗議司法介選，國民黨將全力支援，呼籲民眾11月28日出門投票，支持徐欣瑩。

「選舉是靠選票，而不是靠搜索票。」立委王鴻薇表示，檢調因懷疑徐欣瑩的文宣助理散布不實性影像，帶走助理並搜索競選總部，但徐欣瑩當時不在總部，尚未掌握情況，媒體卻已開始報導，相關過程是否經過刻意操作？她也點名，法務部長鄭銘謙難道不知情嗎？

王鴻薇強調，徐欣瑩自20日起在低溫下靜坐、絕食，身體虛弱到必須送急診。黨團關心她的身體狀況，希望她早日康復、撐過選前最後幾天，不要讓司法影響選舉。