行政院長卓榮泰形容民進黨新北市長候選人蘇巧慧，是直達車一路走向新北市說法，成為選戰話題。國民黨新北市長侯選人李四川今天說，做了40幾年公務人員，一步一步打拚上來，沒有直達車可以坐。希望讓市民知道，跟他一樣努力打拚，有一天還是可以選市長。

卓榮泰昨到新北土城為蘇巧慧站台助講時，指蘇花800天準備市長選舉，李四川則是離開新北2889天。蘇巧慧是用她的直達車一路走向新北市，李四川則是停停走走、反反覆覆，至今看不出能否承擔全國最大城市市長的魄力。

李四川今由新北市長侯友宜陪同，到新北汐止福興宮參拜及接受訪問，再和立委廖先翔和市議員候選人白珮茹、何元楷和陳語倢陪同以車隊掃街。

媒體記者詢問李四川、侯友宜，如何看待卓揆「直達車」的說法，李四川說，他是漁村的小孩，他跟侯市長一樣，侯做了50年的公務人員，他做了40幾年，都是從基層做起，沒有哪一（職）等跳過去，也沒有直達車可以坐。

李四川表示，從小爸爸就教他做事要認真，做人要老實，他都一步、一步的做上來，所以沒有所謂直達車可以坐。蘇巧慧他爸爸（蘇貞昌）是（行政）院長，卓院長也證明她是坐直達車。他跟所有市民一模一樣的，他希望全市29區的市民投票支持他，讓所有市民知道，跟他一樣努力，「有一天你還是可以選新北市的市長」。

侯友宜說，李四川跟他一樣，都是基層出身。公務員從最基層一步一腳印，都是靠好好做事情、努力務實，做出成果，得到大家的支持。李四川跟他都是務實努力、苦幹型的，希望市民給李滿滿的支持。

新北市長侯友宜（右二）今天說，新北市長侯選人李四川（右一）是務實努力、苦幹型的，希望市民給李滿滿的支持。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯選人李四川（右一）今天說，他跟新北市長侯友宜（右二）一樣，都是從基層做起，沒有直達車可以坐。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯選人李四川今天到汐止以車隊掃街拜票，尋求選民支持。記者邱瑞杰／攝影