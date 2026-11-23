選前倒數五天，台北市長蔣萬安今早陪民眾黨議員黃瀞瑩車掃，一整天將再陸續與民眾黨議員陳宥丞、許甫、張志豪、林珍羽、吳怡萱車掃。對於行政院長卓榮泰昨稱蔣萬安造謠光電板，並說「台北市政府養一隻烏賊，在那邊吐黑煙」，蔣萬安今天反擊「我想心中有佛，看人就像佛，卓院長心中沒有人民，也沒有把人民的顧慮放在心上，他的心中只有烏賊。」

卓榮泰昨天在新北市長候選人蘇巧慧的造勢場批評蔣萬安光電板議題造謠，並要大家一起到翡翠水庫看一看，上面有沒有光電板，「台北市政府有養一隻烏賊，在那邊吐黑煙」，更稱蔣萬安過去被大家說，講政見都講輝達、牛奶、大巨蛋，現在都改了，改成翡翠、故宮、光電板，但這是一個無中生有的事。

對此，蔣萬安今天受訪反擊表示，所以行政院連續三年發公文給台北市政府，要北市府盤點翡翠水庫上面設置光電板的範圍、還有要說出不能設置的理由，所以難道是問心酸的嗎？他之前也講過，連續三年第一年已經告訴你不准、但第二年又發文來也說不准，第三年還發文來，所以這很明顯「白紙黑字」的公文清清楚楚。

對於拋出台灣好水聯盟，藍白縣市長候選人都有加入，民進黨縣市長卻無人響應，蔣萬安說，今天他推出好水聯盟，就是希望不分黨派，大家都可以參與，守護所有民眾用水的安全，所以再一次的呼籲所有的不管是各縣市的候選人、或縣市長長，大家都可以用實際的行動把宣誓化成具體承諾。

蔣說，所以他希望堅定我們的立場，也呼籲更多認同這樣理念的朋友，加入我們的好水聯盟，大家用實際的行動捍衛所有市民朋友飲水的安全，用水的安全。

媒體追問，是否卓院長也覺得水庫光電板不妥？為什麼台南高雄要繼續設置？蔣萬安說，看卓院長他顯然覺得好像沒有必要說要加入這個好水聯盟，所以我剛強調「卓院長心中，到底有沒有把人民的安全、把人民的顧慮放在心上，很顯然他沒有。」