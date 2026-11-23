年底地方選舉進入倒數五天，民眾黨前主席柯文哲今天表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋的政見只有三條，分別是順起來、紅起來跟關起來，而按照民進黨政府關押柯文哲的標準，民進黨新北市長候選人蘇巧慧、高雄市長候選人賴瑞隆應該馬上收押。

柯文哲上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時說，民眾黨幕僚經常開玩笑，沈伯洋的政見就只有三條，分別是順起來、紅起來跟關起來，「順起來我是聽不懂，紅起來他後來也不敢多講」，就以市民大道政見為例，本來就是交通為主，下方路幅設計比較狹窄，而且中間還有很多設計。

「你想得到人家早就想得到，如果人家當時沒有做，你認為是很笨還是很懶惰？」柯文哲表示，他最喜歡嘲笑別人講內湖交通，因為如果有辦法做柯文哲早就做了，「很多東西你說要做，如果那麼容易別人早就做了，更何況曾經有8年柯文哲，有辦法做早就做到了，哪輪得到你？」

柯文哲說，賴清德總統上任兩年半以來，最大的失敗就是司法改革破產，如果按照民進黨政府關押柯文哲的標準，蘇巧慧賴瑞隆應該馬上收押。

針對沈伯洋過去表態有意當面請益合作，柯文哲聽聞後則表示，「直到這一刻這一秒，從來沒有人來跟我說」，這個就叫做吃人家豆腐，如果沈伯洋是要談認知作戰，一定馬上被柯文哲修理一頓，如果沈伯洋是要講台北市長，那當然就是找死，所以就不敢來了。

此外，台北市長第二場公辦政見發表會上周登場，沈伯洋當場秀出民眾黨前立委黃珊珊的3本簽名書，外界解讀是有意爭取黃珊珊或民眾黨選票。

柯文哲表示，沈伯洋想要爭取更多選票，「人家要幫你就會幫你，要表態就會表態」，現在網路上出現很多梗圖，黃珊珊送給沈伯洋3本書，「因為3號本來就會輸，意思就是叫你不要再講那些空洞的政見」，而黃珊珊的基調本來就是這樣，「她不會跟你講，就是拿書叫你自己讀。」

柯文哲自豪，過去在柯文哲的調教之下，黃珊珊擔任台北市副市長，屬於實際有執政經驗的人，「意思是你不用來見我，然後書送完就出國了。」