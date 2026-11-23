台北市長蔣萬安昨晚啟動「光榮台北，團結向前」大車掃，蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強表示，初步估算沿線有近10萬名市民走上街頭，8成以上受訪民眾住在台北市，多半就在車掃路線附近。此外，沿途不斷有民眾表達對蔣萬安的支持，他則呼籲支持者11月28日把走上街頭支持蔣萬安的心意化為手中的一票。

羅智強表示，昨晚蔣萬安在台北鬧區進行大車掃，他的工作則是在車隊之外擔任「步兵」，沿路向等候蔣萬安的民眾打招呼，詢問大家「從哪裡來」。他指出，一方面這是第一次車掃，身為競選總幹事，希望從民眾等候車隊的角度，觀察掃街過程有無需要補強之處，作為接下來幾天規劃車掃的參考；其次考量民眾在路邊等候2、3個小時相當辛苦，希望能在車隊抵達前先向大家打招呼、暖場，並藉此了解民眾大多從哪裡過來。

羅智強說，他詢問的民眾中，8成以上住在台北市，其中多半就住在車掃路線附近。最讓他印象深刻的是，有些街區剛抵達時，民眾沿著路邊大約排了兩個路口，但等車隊一到，長長的人龍已沿街排開，路邊站滿了人，讓他得一路小跑步向前與民眾擊掌。他說，很顯然，有些人原本在附近逛街，有些人則是在家看到直播，得知車隊即將抵達，便趕了過來，讓原本空著的路邊一下子站滿揮手的人。

羅智強指出，初步估算，昨晚整場車掃沿線有近10萬人走上街頭，等候蔣萬安車隊經過。他沿路詢問民眾「你從哪裡來？」最常聽到的答案就是「我就住附近」，讓他相當感動；民眾平常走這條路，是為了買晚餐、回家，但昨晚卻願意多走幾步，親自向蔣萬安揮手、說聲加油。

羅智強表示，沿路問候民眾時，大家也不斷為他加油打氣，並託他將心意轉達給蔣萬安。有人對他說，看到蔣萬安一再遭民進黨霸凌，感到相當心疼；也有公務員批評，沈伯洋變來變去、說謊成了習慣，還不斷縱容綠營造謠、打擊公務員士氣，質疑一個為了選舉改變人設的人，要如何領導台北市政府？而民眾最常託他轉達的則是「謝謝蔣萬安守護翡翠水庫、守護台北的水，讓台北人不用像高雄人、台南人一樣喝光電水！」

羅智強強調，他要感謝每一位走上街頭的民眾，昨晚讓彼此看見，原來身邊有這麼多人同樣珍惜台北這座城市。他也邀請民眾11月27日晚上6時一起到凱道參加選前之夜，聽蔣萬安談台北的下一步；11月28日再把走上街頭支持蔣萬安的心意，化為手中的一票。