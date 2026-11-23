年底地方選舉進入最後倒數，民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安上周同台造勢，引發關注。柯文哲今天在電台專訪時說，蔣萬安到民眾黨的場子，他與蔣萬安同台是順其自然。柯文哲還說，「難道真的要讓民進黨立委沈伯洋擔任台北市長嗎？先搞清楚不要頭腦壞掉。」

對親綠媒體卻報導柯文哲抱怨國民黨掏空台灣、藍白合觀念錯誤。柯文哲今天受訪時表示，民進黨就是在搞認知作戰，完全扭曲當事人講話原意，自己也已經快要受不了民進黨。

民眾黨上周在台北市政府前廣場舉辦黃金周活動，柯文哲與蔣萬安同台造勢被視為營造藍白合重要訊號。柯文哲今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，自己昨天看到網路新聞，發現民進黨真的是很壞，每天只會扭曲別人意思，所以才會重用沈伯洋的認知作戰。

柯文哲說，藍白兩黨簽署政黨合作協議，適用範圍在於今年地方選舉，並不包括立法院的所有議案，「如果都一樣，變成同一個政黨就好」，民眾黨主席黃國昌就是說到做到，民進黨說穿了就是在搞認知作戰，「我相信選民也知道，但他們就是要這樣，這就是我最氣民進黨的地方。」

談及蔣萬安現身民眾黨黃金周活動，柯文哲則還原，那場活動是民眾黨的場子，自己也算是半個主人，所以就是順其自然，「人家要來捧場，作為主人不讓他來嗎？人家要來我趕快躲起來，不是越描越黑嗎？」蔣萬安身為現任台北市長等於是地主，民眾黨租借場地舉辦造勢活動，「人家說要來，你可以說不讓他來嗎？這不是很奇怪嗎？」

柯文哲說，如果對方表達願意出席，該有的應對跟禮貌還是要有，難道真的要讓民進黨立委沈伯洋擔任台北市長嗎？「先搞清楚不要頭腦壞掉。」

柯文哲表示，面對2026年地方選舉，特別是在縣市長層級，藍白兩黨既然有簽約，現在就是按照約束進行，「所以縣市長選舉，我們會支持藍白合」，至於在立法院的議案，涉及政黨價值理念，當然必須分開處理，美國前國務卿布林肯在為期間，美中關係就是三大原則，「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗。」

柯文哲認為，政黨之間本來就是這樣，大家有協約就講稿規則，這個哪有什麼問題，民進黨不是不知道，就是在搞認知作戰。