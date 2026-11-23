近日網路流傳疑似民進黨高雄市長候選人賴瑞隆聲音的錄音檔，事後有人將音檔上傳YouTube，賴瑞隆競選團隊昨天報警，雄檢獲報後已指派檢察官指揮偵辦。賴瑞隆今天早上展開仁武、大樹區車掃，被問到音檔真實性，強調選戰最後階段卻有暗黑力量用造假方式影響選舉，呼籲檢警迅速查辦，依法嚴懲。

網路流傳音檔共2段，一段為2分鐘，一段約4分鐘，包含評價賴清德總統、前監察院長陳菊、前行政院長蘇貞昌等，但內容經過多次剪輯，剪輯內容上下文脈絡分離，且無法得知錄音日期及音檔對話人士為何。

賴瑞隆競總昨天先發聲，強調這類深偽、變造音檔散佈，試圖影響選舉結果的情形不斷發生，選舉已經到了最後階段，仍有這種惡質、骯髒的行為，並有特定人士協助散播，已針對內容向警方報案，建請檢警嚴加查辦，嚴正譴責造假行為，呼籲民眾勿轉傳。

賴瑞隆今天上午與立委邱議瑩陪同市議員邱俊憲、江瑞鴻、黃飛鳳等人，展開仁武、大樹、鳥松、大社等行政區車掃，行程前先到大樹區霞海城隍廟參拜，尋求選戰順利。

他受訪再次強調，針對音檔昨天已經報案查辦，選舉最後階段仍有暗黑的的力量，透過各種造假的方式來試圖影響選舉，如沈伯洋也曾遭受類似攻擊，這種選舉方式非常的骯髒，非常的惡劣，請檢警來儘速來調查，希望能夠儘速把幕後黑手來揪出來。

媒體追問音檔內容究竟為擷取還是造假？賴瑞隆則說，最近選舉的最後的階段有幕後黑手，用造假的方式來試圖影響選舉的結果，希望揪出黑手還給台灣一個乾淨的選風。

雄檢表示，有關賴姓市長候選人競選團隊指稱網路社群平台有疑似變造錄音等不實訊息散布流傳，本署昨日接獲警方通報後，已立即指派檢察官偵辦中。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午展開仁武、大樹、鳥松、大社等行政區車掃，行程前先到大樹區霞海城隍廟參拜，尋求選戰順利，針對疑似音檔在網路流傳，呼籲選民勿轉傳，並請檢警盡速查辦。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午與立委邱議瑩展開仁武、大樹、鳥松、大社等行政區車掃，針對疑似音檔在網路流傳，呼籲選民勿轉傳，並請檢警盡速查辦。記者張議晨／攝影