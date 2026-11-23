國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因助理遭檢調偵訊而絕食抗議，凌晨身體不適緊急送醫。國民黨文傳會主委陳以信今批評，選前8天大動作搜索、扣押競辦電腦，讓候選人無法專心拜票，反而被迫在地檢署前絕食抗議；選票還沒投，司法爭議就先攪亂選戰，這是最可惡的選舉奧步。

陳以信指出，國民黨主席鄭麗文兩度親赴現場聲援，甚至為年輕助理的遭遇哽咽，司法可以查案，但不能不顧比例原則。競辦電腦是選戰運作的命脈，檢調一次扣押4台電腦，究竟是保全證據，還是讓競選團隊難以運作？ 如果只需要特定電子資料，為何不能複製保全，非得整台電腦搬走不可？法院核發搜索票，絕不代表所有扣押手段都可以無限上綱。

陳以信質疑，選前最後關頭究竟有何急迫情況，非得動用如此強烈的偵查手段？助理所謂「認罪」消息又是誰放出去的？偵查不公開，難道只對當事人有效，對放話的人卻毫無約束？ 檢調不能一邊以偵查不公開拒絕說明，一邊放任未經證實的消息傷害當事人。

陳以信表示，選舉只有一次，選前8天被耽誤的競選時間，選後永遠補不回來，即使日後證明扣押範圍過大，選戰受到的損害又由誰負責？司法不只要依法辦案，更要避免不必要的權利侵害。「選舉靠選票，不是靠搜索票！ 」檢調必須交代搜索與扣押的必要性、比例原則及偵查資訊來源，儘速返還無須繼續扣押的設備。查案不能變成癱瘓選戰，程序正義更不能等到選後才還給人民。