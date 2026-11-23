九合一選舉進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今天在臉書發文，針對外界拿他的年紀做文章表示，重要的不是年齡，而是能力及過去累積的經驗。他也透露，身邊團隊成員幾乎都是20、30歲的年輕人，讓他更理解年輕世代的想法，強調「年輕人說，我在聽，年輕人的盼望，我會做」，並邀請新北29區青年透過拍照響應，展現各地支持力量。

李四川表示，有些人拿他的年紀做文章，但他經常強調，真正重要的是能力，以及過去做過的事、走過的經驗。他指出，接觸過李四川團隊的鄉親都知道，自己身邊幾乎都是20、30歲的年輕人，與年輕世代共事不僅讓他愈來愈快樂，也讓他更加理解年輕人的想法。

李四川說，「年輕人說，我在聽，年輕人的盼望，我會做」，感謝新北市29區的年輕朋友願意站出來支持，並承諾不會讓大家失望。

選戰進入最後關鍵階段，李四川也透過臉書發起照片響應活動，邀請支持者下載專屬圖卡，在熟悉的街頭、家鄉地標或喜愛的角落拍照，藉此展現新北各區的力量。李四川最後向支持者喊話，「最後關鍵時刻，請大家陪著我走」，盼透過年輕朋友的參與，凝聚選前最後階段的支持力量。

國民黨新北市長候選人李四川在臉書邀請新北29區年輕支持者，手持專屬圖卡，在家鄉街頭或熟悉地標拍照響應。圖／取自李四川臉書