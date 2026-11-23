花蓮縣長候選人魏嘉賢的父親、前縣議員魏東河今天清晨過世，享壽75歲，近年魏東河罹患肝癌，去年換肝一度好轉，但最近有癌症轉移到肺部的跡象，昨天病況突然加重，最後於睡夢中離世。魏東河最大的心願，是看到3個兒子都當選，如今卻沒能親眼見到。

魏東河曾擔任花蓮市民代表與3屆花蓮縣議員，長子魏嘉賢競選縣長，次子魏嘉彥拚連任市長，三子魏鈺晟要連任市民代表。

魏東河生前飽受肝癌病痛折磨，在經歷兩年的抗病過程後，於2025年9月在花蓮慈濟醫學中心完成換肝手術，魏東河當時曾公開感謝孫子捐肝與醫療團隊的協助。今年6月，兒子花蓮市長魏嘉彥未獲國民黨提名連任，僅同意報備參選，魏東河聽聞消息後情緒激動，一度吐血昏厥，緊急送慈濟醫院加護病房觀察。

上月11日，魏嘉彥競選總部成立，魏東河與魏嘉賢一同登台力挺，並為魏嘉彥披掛彩帶，當時魏東河雖要人攙扶，且戴口罩與墨鏡，但看起來精神狀況不錯，並與2個兒子拍照留念，沒想到1個多月後，距離選舉不到一周，驚傳過世消息。

魏嘉彥低調表示，父親4、5年前罹患肝癌，去年曾換肝好轉，但近期出現癌症轉移到肺部，呼吸急促情形長達約1個月，今天清晨血氧急速下降後，家人不忍心看他受病痛折磨，與醫師評估不再施打止痛藥讓他受苦，最後在睡夢中過世，父親原本希望能撐到11月28日投票日親自投票給3個兒子，並看到全家3人都當選。

魏嘉彥說，父親是前縣長吳水雲的得意門生，在學生時期是體育生，以前常熬夜看棒球與籃球比賽，雖然父親後來都晚上10時睡覺，但只要有國際大型棒球賽事，仍會在凌晨起床看球賽，加上選上議員後又經常喝酒應酬，可能因此導致肝臟受損。

魏東河的妻子、前縣議員林珉慧，因病倒下後長年臥床，2024年在家人陪伴下安詳辭世，享壽70歲，才短短2年，夫妻相繼過世，讓地方人士深感不捨。