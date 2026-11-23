國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續在新竹地檢署外絕食靜坐抗議進入第4天，今日凌晨身體狀況突然不適，出現頭暈、虛弱、手腳冰冷等症狀，心跳一度驟降到每分鐘49下，讓在場支持者相當擔憂；陪同靜坐的新竹縣議員候選人杜文中第一時間察覺情況不對，認為徐欣瑩的身體狀況已經不容樂觀，不能再繼續硬撐，堅持立即撥打119通報，將徐欣瑩送醫檢查。

杜文中今早表示，當時看到徐欣瑩的身體狀況持續惡化，心跳、脈搏都偏低，已經不是單純疲累或暈眩的問題，尤其深夜氣溫愈來愈低，若繼續留在現場絕食靜坐，恐怕會有更大的健康風險。他認為，無論抗議訴求為何，健康與生命安全永遠是第一優先，因此當下沒有任何猶豫，堅持立即撥打119，請求救護人員到場協助，不能讓徐欣瑩為了表達訴求而繼續拿自己的身體健康冒險。

據了解，徐欣瑩昨晚持續在地檢署外席地靜坐，期間因長時間未進食，加上夜間氣溫逐漸降低，雖然身上穿著多件衣物，仍不斷流鼻水，並陸續出現頭暈、身體虛弱等不適情形。現場支持者發現她脈搏微弱，隨即提高警覺，杜文中也立即取來血壓計協助測量，發現徐欣瑩心跳僅約50下，身體狀況令人憂心。

救護人員抵達現場後，經初步評估，也考量徐欣瑩身體不適及夜間低溫等因素，建議儘速送醫檢查。整個救護過程透過現場直播同步傳送，只見原本席地而坐的徐欣瑩，後來逐漸躺下休息，周圍聚集不少上前關心的支持者。

這起絕食抗議源起民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告自己遭網路散布不實性影像，檢警循線查獲徐欣瑩李姓助理涉嫌於網路非法散布性影像，檢方發動搜索偵辦後，李姓助理20日被諭知10萬元交保，因覓保無著，地檢署隔日凌晨改諭知限制住居。徐欣瑩質疑司法介入選舉，強調檢方應釐清追查不雅片源頭與偵查資訊是否外洩，20日晚上在地檢署前方展開絕食抗議迄今。