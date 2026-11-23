民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在板橋車站前的縣民大道路口與黨籍新北議員候選人彭一書、陳俊諺、吳昇𨌺、李昆穎、卓冠廷、高乃芸、山田摩衣、戴瑋姍、卓冠廷等一字排開，整齊的隊伍向上班市民揮手拜票。

蘇巧慧受訪時表示，今天是選前五天，禮拜六就要投票，終於走到了最後一里路，非常的努力把握最後幾天，不只是板橋的議員候選人，還有土、樹、三、鶯的議員也都一起來。蘇巧慧呼籲1128站出來，不只是選擇一個正向陽光的選戰風氣，也是投票給你想要的生活。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧率同黨籍新北議員候選人上午在板橋車站前的縣民大道路口向上班的巿民揮手拜票，蘇巧慧呼籲不只是選擇一個正向陽光的選戰風氣，也是投票給你想要的生活。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午在板橋車站前的縣民大道路口與黨籍新北議員候選人彭一書、陳俊諺、吳昇𨌺、李昆穎、卓冠廷、高乃芸、山田摩衣、戴瑋姍、卓冠廷等，一字排開，整齊的隊伍向上班的巿民揮手拜票。記者黃義書／攝影