九合一選舉倒數5天，民進黨中山大同選區議員提名4席，不過議員陳怡君違紀參選，而遭開除黨籍，也增添議員席次變數。民進黨台北市黨部主委吳沛憶今早8時與陸委會副主委梁文傑陪同提名候選人，於北市民權東路、龍江路口拜票，盼市民集中選票、配票，保住中山大同4席。

吳沛憶表示，在台北市議會中，民進黨是相對少數，尤其這屆中山大同是民進黨的告急選區，非常希望市民能集中選票，希望洋流翻轉台北市議會。這次也邀請到中山大同區的前輩、陸委會副主委梁文傑前來，就是要一起保住這四席。

梁文傑也說，對中山大同有感情，但現在面臨選區複雜的情況下，要來幫四位候選人加油，希望選民能夠按照配票方式，支持沈伯洋、支持民進黨。

民進黨北市議員顏若芳表示，這一屆中山大同確實非常緊張，希望大家認清楚四位候選人才是民進黨正式提名。議員林亮君也說，由於選情複雜，擔心無法全部當選，這次黨部也將配票文宣送到家戶，希望這次民進黨推薦的26席全上，也讓沈伯洋當上市長後，政策推動順利。

民進黨北市議員候選人賴俊翰說，身為新人會更加油，尤其中山大同老社區多，建設要更有力。議員候選人林子揚說，選情最後階段，目標就是議員席次全壘打。