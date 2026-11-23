九合一選舉倒數5天，民眾黨主席黃國昌今天上午回到兒時成長的新店，陪同新北市議員候選人邸聖德車隊掃街拜票。黃國昌表示，選前最後階段，最重要的是催出支持者及「小草」的選票，他與民眾黨前主席柯文哲已各自畫分輔選區域，將在投票日前陪同各地候選人拜票，盼小草們周六踴躍投票，讓民眾黨在地方站穩腳步、扎下根基。

黃國昌今天上午9時前往新店區三民路157號的邸聖德競選總部，陪同邸聖德展開車隊掃街，向新店及安坑地區選民拜票。黃國昌表示，很高興回到自己小時候成長的地方，選戰只剩最後5天，希望新店、安坑鄉親這周六一定要出門投票。

黃國昌說，選前最後階段，對民眾黨而言最重要的就是讓支持者及所有「小草」出門投票，並喊出「自己的國家自己救」，呼籲選民用手中的選票，導正民進黨「毀憲亂政」亂象。

對於民眾黨選前最後一周的輔選策略，黃國昌表示，他與柯文哲已經各自畫好區域，接下來5天將分頭陪同民眾黨候選人拜票，懇請各地鄉親踴躍投票。他認為，唯有民眾黨支持者及小草積極參與地方選舉，才能讓各地候選人站穩腳步、扎下根基，未來為更多民眾提供服務。

邸聖德表示，選前最後階段，團隊持續密集安排車隊掃街及路口站點拜票，過去幾天在路上遇到不少民眾加油打氣，反應相當正面，也讓團隊更有信心持續努力。

邸聖德說，車掃不只是向沿途民眾揮手，也會藉機宣傳自己的政策與理念。他強調，對於城市進步，團隊有自己的政策與想法，民眾黨將全力為人民福祉及百姓福利努力，最後幾天也會持續爭取選民支持。

民眾黨主席黃國昌（右）今天上午前往新店，陪同民眾黨新北市議員候選人邸聖德車隊掃街拜票。記者張策／攝影