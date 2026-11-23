國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩上周五因抗議司法介選，前往新竹地檢署外絕食抗議，至今已超過3天，未料今天凌晨1時許，傳出徐欣瑩脈搏過弱，心跳一度驟降到每分鐘49下，經現場醫護人員評估後已緊急送醫，徐欣瑩送醫訊息傳出後，引發大批支持者湧入臉書集氣，徐欣瑩的家人今天回應，徐委員相關數值仍未恢復，將留院觀察治療並做進一步檢查。對外界關心表達感謝。

根據徐欣瑩競選團隊轉述徐欣瑩家人表示，昨晚凌晨徐欣瑩體溫偏低，在醫護小組進行檢查時，發現徐欣瑩委員心跳及脈搏過弱，但仍堅持留在現場。經現場人員聯繫119，評估已有危險程度建議送醫，後續送至中國醫大新竹分院。委員相關數值仍未恢復，將留院觀察治療並做進一步檢查。對外界關心表達感謝。

徐欣瑩絕食抗議源起民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告自己遭網路散布不實性影像，檢警循線查獲徐欣瑩李姓助理涉嫌於網路非法散布性影像，李姓助理20日被諭知10萬元交保，因覓保無著，地檢署隔日凌晨改諭知限制住居。徐欣瑩不滿司法介選，上周五晚上在地檢署前方展開絕食抗議迄今。

徐欣瑩在昨天早上也會同競選總部法律顧問李岳洋舉行記者會，強調涉案的李姓助理未遭羈押，檢方應釐清追查不雅片源頭與偵查資訊是否外洩。國民黨主席鄭麗文昨晚也二度到場聲援，她一度哽咽心疼國民黨沒保護好年輕的孩子，怒斥綠色恐怖無所不在。