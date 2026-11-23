親民黨核心人士表示，選戰最後關頭，藍綠陣營都有人表達向宋楚瑜請益，超級激戰區的台北市「非藍非綠」的中間選票左右勝負的關鍵角色越來越重要，宋楚瑜之所以接受盧秀燕「牽線」與台北市長候選人蔣萬安會晤，不是盧秀燕台中市長頭銜、不是蔣萬安競選總部主委的身分，是當今政壇只有盧秀燕會用「老省長」稱呼宋楚瑜。

橘營人士說，「宋蔣會」見面的地方別具政治深意，前總統馬英九、蔡英文前來與宋楚瑜會晤，宋都會選在仁愛路上辦公室，俗稱「8樓」。宋楚瑜都會帶最核心的幕僚陪同以示對來訪者的尊重，「宋蔣會」陪同宋楚瑜的是從省府一路共識事的馬傑明「馬哥」。

核心人士表示，盧秀燕是從省議員踏入政壇，省議員時受到宋楚瑜提攜。盧秀燕從政之路平步青雲，宋楚瑜影響力逐漸式微，但宋楚瑜若有事到台中，只要盧秀燕有空暇，她都會跟「老省長」見面敘舊，宋楚瑜點滴心頭。這是盧秀燕向宋表達要陪蔣萬安向宋請益，宋會點頭「宋蔣會」牽線成功的主要原因。

其二，盧秀燕2任台中市長勝選的經驗發現，台北市長選戰，藍綠都已歸隊，決定輸贏的是中間選民，她身為蔣萬安操盤手，選舉最後衝刺爭取中間選票是「重中之重」。她先是促成民眾黨創黨主席柯文哲「柯蔣同框」，柯文哲說了民進黨台北市長候選人沈伯洋的選戰聲勢「洋流」是個幻象。接著牽線「宋蔣會」，宋說「會用自己方式助蔣」。盧秀燕用「媽媽市長」之力，全力爭取小草與橘營的游離票。

橘營人士表勢，盧秀燕的用心宋楚瑜很清楚，但宋楚瑜不願被外界貼上「台北市長選戰的破口」亦是這次「宋蔣會」氣氛很好的原因。

「宋蔣會」後的起手式，宋楚瑜今天將幫台北市議長、市議員候選人、前親民黨的戴錫欽站台助選。