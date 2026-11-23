嘉義水庫設置水面型太陽光電引發關注。台北市長蔣萬安發起跨縣市「台灣好水聯盟」，主張禁止在供應民生、灌溉及備援用水的水庫設置水面型光電，已設置者應立即拆除。無黨籍嘉縣長候選人吳品叡宣布加入聯盟，並以民雄鄉內埔子水庫為例，指出水面設置6688片太陽光電板，涉及農業灌溉水源及水鳥棲息環境，要求主管機關實地調查，公開水質與生態監測結果。

吳品叡表示，能源政策如何發展，不能讓地方民眾拿用水安全承擔風險。內埔子水庫目前供應民雄地區農業灌溉用水，水庫不僅是農民仰賴的水源，也是水鳥活動、停棲及覓食的環境。設置光電板後，水鳥棲息空間是否改變、灌溉水質是否受到影響，都應由主管機關實地調查，並將監測結果向民眾說明。

吳品叡支持「好水公約」兩大主張，包括未來凡供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電板；已經設置者應立即拆除。她呼籲中央，發展綠能雖有其必要，但應以民眾健康與安全為優先，不能僅憑行政公文就將自然環境提供開發，更不能讓能源政策與水資源保護產生衝突。

內埔子水庫又稱虎頭崁埤，位於民雄鄉大崎村，2018年設置浮動式太陽光電系統，是嘉義地區首座設置水面光電的水庫，當時由改制前嘉南農田水利會委託光電業者設置。水庫水域面積約19.35公頃，其中1.9公頃出租給民間廠商，租期20年，租金依發電收入5%計算。水面架設6688片太陽能板，裝置容量1.972MW，年發電量約237萬度，相當於598戶家庭一年的用電量。水庫主要功能仍為農業灌溉，供應民雄地區近百公頃鳳梨及稻作農地。

針對外界關心水質及灌溉安全，農田水利署嘉南管理處表示，內埔子水庫目前採取三道水質檢測把關機制，包括每2個月自主檢測、每半年送農水署檢測中心檢驗，以及光電廠商自行檢測，迄今各項水質檢測數據均符合標準。內埔子水庫浮動式光電系統去年7月受到丹娜絲颱風侵襲，僅有輕微損害，事後業者已加強錨定及防風設施。