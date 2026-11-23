嘉義市長選戰最後衝刺，水庫光電板議題成攻防焦點。台北市長蔣萬安發起跨縣市「台灣好水聯盟」，反對水庫設光電板，議題迅速延燒，藍白共推市長候選人張啓楷日前政見發表會，猛攻綠營對手王美惠，要求針對蘭潭水庫光電議題表態，能源政策與民生用水安全再度成為選戰交鋒主軸。王美惠強力反擊，強調蘭潭光電議題是假議題。

張啓楷強調，水庫是民生重要資源，堅持反對蘭潭設光電板。民眾黨主席黃國昌隔空加入戰局，昨天批民進黨能源政策錯誤，讓台灣付出慘重代價，如今連攸關民生水資源也面臨光電設置。他質疑，王美惠面對蘭潭是否設光電板，始終未做具體承諾，讓他感到訝異，呼籲嘉市民選舉中做出有智慧選擇。

對此，王美惠強力反擊，強調蘭潭光電議題假議題，早在8年前選舉就被拿來操作，她立場始終明確，蘭潭不可能設置光電板。王美惠批評，選舉一到，藍白陣營又拿同一個假設性議題炒作，刻意製造市民疑慮，對手散布她同意蘭潭設光電板說法，造謠抹黑。她強調，自己會守護蘭潭水庫及市民用水安全。

2018年市長選戰，當時國民黨市長候選人黃敏惠在新民路、仁愛路口附近，懸掛競選廣告，指「蘭潭架設太陽能板，這是嘉義人喝的水嗎？」，尋求連任的民進黨市長候選人涂醒哲在該看板下舉行記者會，強調黃「造謠惑眾，捏造假新聞」，要求24小時內拆除該看板並道歉，否則法庭見。黃敏惠強調，她是善意提醒市民共同監督，不會撤看板。