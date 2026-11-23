民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨發起「竹北大眾騎」單車行動，以實際騎行串連竹北31個里、全程約70公里。車隊自白晝騎向黑夜，橫跨竹北東西區，不僅展現用雙腳深耕基層的決心，更吸引近百名市民沿途自發加入。入夜後，支持者背起燈箱、繫上飄帶，點點燈光在街頭匯聚成河，象徵匯集市民期待、共同點亮竹北下一個階段的希望。

邱臣遠表示，自接受徵召投入選戰以來，他持續走進市場、社區與巷弄傾聽民意；在選前關鍵時刻以單車完整走遍31個里，既是對這段時間深耕基層的總回顧，更是對全體市民的承諾，無論是西區深具底蘊的海線聚落，或是東區快速成長的新興社區，每一個角落都有獨特的生命力，未來市政建設要讓東西區共榮共好。

隨著車隊推進，沿途不斷有熱情市民騎車加入陣容，隊伍從白天到夜晚越騎越長，許多路過民眾駐足揮手加油。邱臣遠指出，這場選戰最初從他一個人出發，如今已有一群人並肩同行，昨天車隊正是「一個人走得快、一群人走得遠」的最佳寫照。他感謝每一位自發相挺的市民與無私付出的志工，這份來自基層的溫暖力量，正是支撐他一路向前的底氣。

此外，活動全程透過網路同步直播，帶領線上觀眾跟隨車隊視角穿梭竹北大小街巷，記錄城市最真實的日常風景。邱臣遠強調，希望透過鏡頭讓更多人重新看見竹北多元、包容且充滿活力的城市樣貌，凝聚對這座城市的認同感與驕傲。

他也呼籲所有關心竹北未來的市民朋友務必出門投票，堅定支持3號邱臣遠，讓這股「一起走過、共同點亮」的市民力量延續進市公所，攜手創造更幸福的竹北。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨發起「竹北大眾騎」單車行動，以實際騎行串連竹北31個里、全程約70公里。圖／邱臣遠競辦提供