行政院長卓榮泰昨天為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台時，讚她開「直達車」進市府，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室質疑是讓國家資金「直達」蘇家。蘇巧慧今天表示，從上周末各地舉辦的活動，可看到不同世代、年齡層的民眾都站出來，正面陽光的選戰已獲得越來越多人認同。這次選舉不只是選擇正向的選戰風氣，更是投票給自己想要的生活，呼籲選民11月28日站出來「蘇巧慧準備好了，我相信我就是下一任最好的新北市長」。

蘇巧慧表示，這次選戰希望讓市民看見，如果由她與新北隊共同帶領新北，未來新北市將讓各行各業人才、不同世代都能在這座城市找到自己的位置。

她指出，周末在各地舉辦多元、有趣的大型活動，幾乎場場爆滿，也讓團隊對選情更有信心，期待有更多市民認同。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天透露，已與基隆市長參選人童子瑋、蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰成立群組，蘇巧慧說，沈伯洋「真的很愛爆料」，強調彼此本來就有很多溝通管道，畢竟都是同事，平時討論的事情五花八門。

蘇巧慧表示，未來北北基桃一定會建立最順暢、頻繁合作的平台機制，「洋流慧聚」、「杰伴童行」不只是口號，而是現在就已經在進行的合作方式。她期待未來透過北北基桃千萬人的大舞台，推動區域聯合治理，為北部市民帶來更好、更精彩的生活。