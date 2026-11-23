選戰進入最後倒數5天，新北市藍綠選將今天都不約而同到汐止、金山、萬里等地區車隊掃街。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午與新北市議員候選人們聯合在板橋路口拜票前受訪表示，已經走到選戰最後一哩路，團隊會把握最後幾天全力衝刺，強調新北29區每一區都重要，呼籲選民本周六踴躍出門投票。

蘇巧慧說，這個禮拜六就是投票日，團隊非常努力把握最後幾天，今天不只板橋議員到場，土樹三鶯的議員也一起站出來向鄉親拜票，向大家報告團隊已經準備好了，希望選民本周六記得出門投票。

蘇巧慧指出，今天上午聯合站路口後，隨即出發前往汐止、金山、萬里車掃，下午安排新店、烏來，晚間再回到板橋，行程緊湊，就是希望把握最後時間向各地選民請託。

蘇巧慧強調，從團隊的行程就能感受到，對新北29區每一區都同樣重視，也展現滿滿誠意，希望選民認同由她帶領的新北隊，支持新北隊成為未來新北最好的選擇。