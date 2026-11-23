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影／靜坐抗議多日身體不適！徐欣瑩心率驟降 凌晨緊急送醫
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩上周五深夜質疑司法介選，而在新竹地檢署前靜坐抗議多天，今天凌晨0時30分左右傳出她身體不適，疑因心率過低，一度降到每分鐘49下，今天凌晨被緊急送醫治療和觀察。不少支持者心疼留言「委員保重、以身體健康為優先」。
今天凌晨時，團隊發現徐欣瑩身體不適，先是請民間救護車到新竹地檢署，協助量血壓、心跳、脈搏等的量測，之後疑因心率過低，甚至一度降到每分鐘49下，因此緊急送醫治療和觀察。團隊在直播中也告訴支持者，目前徐欣瑩已經進入醫院，讓醫生進行健康評估，避免打擾不方便拍攝，之後會持續更新徐欣瑩狀況。
根據臉書粉專說明，徐欣瑩昨晚起出現頭暈、虛弱等症狀，並持續流鼻水，期間也未進食。陪同靜坐的縣議員候選人杜文中發現她脈搏微弱，隨即拿來血壓計測量，發現心跳僅50下，因而緊急送醫檢查。
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