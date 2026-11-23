民進黨宜蘭縣長候選人林國漳以250萬元投資亞別建設公司，前縣議員謝志得最近前往亞別建設位於礁溪建案開直播，臉書貼文指該建案實價登錄成交總額近7.8億元，林股東獲多少投資報酬？國民黨候選人吳宗憲昨在政見會質疑如何利益迴避？林國漳回稱，250萬元買不起一個小套房，今天吳宗憲表示這說法「很瞎」。

林國漳財產申報250萬元投資亞別建設公司，他在政見會說十幾年前同學邀約投資，還買不起一個小套房。面對質疑其建案獲利及如何迴避？林國漳今天表示，他在政見會與以前的相關說明會都已說明過，當縣長之後一定公正廉明，遵守廉能的各種規範。

前縣議員謝志得前往建地透過臉書開直播貼文指出，亞別預售建案「鳳凰愛買11-阡荀」是縣長候選人林國漳律師投資案，根據內政部實價登錄銷售表，建案76 戶分成透天區、華廈區已賣掉71戶，實價登錄成交總額將近7.8億，完銷總金額超過8.2億，持有八分之一股權的股東能分到多少投資報酬？「縣長職權與利益迴避」這才是鄉親最關心的事。

針對250萬元買不起套房的說法，吳宗憲今天直言「很瞎，根本騙人」。民眾黨陳琬惠表示，大家如果去查一下這家公司一開始資本額1000萬，林國漳投資250萬佔股四分之一，後來公司增資到2000萬，林國漳投資佔股八分之一。

她說，資本額2000萬的公司搞一個8億元建案，已經有人算過賣掉九成，股東依照獲利比例下去分紅，重點根本不是他當初投資250萬，而是這家公司到底獲利多少？林身為佔股八分之一股東，從中獲利多少？

陳琬惠說，若未來林有機會當選縣長，如何釐清、劃清跟這家建商的關係？如果這家建商未來又來申請相關的土地變更計畫或容積獎勵，如何避免利益衝突？如何讓公務員處理起來沒有壓力？這才是林國璋律師應該要說明的。

吳宗憲說，過去4年房價漲15%，年輕人越來越痛苦，努力工作卻無法在宜蘭安居樂業。大家在問林國漳這個點，結果林告訴大家「我只投資250萬，買不起一個套房」。

吳宗憲表示，亞別在礁溪的8億多建案賣了九成，請問佔八分之一股份的股東可以賺多少錢？這才是大家在意的；結果他騙大家說自己只有付250萬、連小套房都買不起，愚民、騙人不應該。

吳宗憲強調，由於林國漳昨天是在他發表完政見之後講的，所以他沒機會做任何說明溝通，這也是為什麼一直希望跟林國漳辯論的原因，但她始終不敢辯論，利用政見發表單向論述的場合抹黑。