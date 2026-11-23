選戰倒數「超級星期天」，台北市長蔣萬安太太石舫亘昨以「羅東女兒」身分，返宜蘭與吳宗憲妻子參香祈福，隨後走進民生市場掃街拜票，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，主動上前握手、合照，現場加油聲不斷，展現濃厚的宜蘭人情味。

一行人先到羅東城隍廟參拜，祈求鄉親健康順心；隨後前往民生市場，向攤商及採買民眾問候，互動熱絡，許多攤商與採買民眾熱情揮手致意，還有人主動要求合影，更有攤商老闆送上象徵「凍蒜」的蒜頭，展現市場鄉親最直接、最真誠的支持與鼓勵。

值得一提是，昨天拜票，兩位牽手重返先前蔣萬安、吳宗憲曾留下簽名的攤位，此次換成兩位太太親自在同一攤位簽名，延續蔣、吳先前走訪市場留下的特別緣分，也為這段跨越台北、宜蘭的情誼增添溫馨回憶。

吳宗憲競辦表示，感謝蔣市長夫人石舫亘特別回到宜蘭，以實際行動為吳宗憲加油打氣，也感謝羅東民生市場攤商及鄉親熱情相挺。競辦強調，吳宗憲始終秉持「正直實在、誠懇做人、踏實做事」精神，希望透過具體政策與行動，帶領宜蘭走出新方向，打造讓孩子有人顧、青年有工作、長輩有人陪的幸福宜蘭。