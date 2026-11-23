宜蘭檢調大動作查賄，縣長候選人吳宗憲昨開記者會，要求法務部以具體範例把界線畫清楚，選後公布結案數據，不讓人民平白受冤。宜蘭地檢署回應，所有偵查程序均符合刑事訴訟法規定及比例原則，不分身分、黨派一律依法嚴謹偵辦，歷來標準明確一致，起訴後多判決有罪在案，顯見檢察官起訴認定的犯罪事實、提出的證據及適用法條均符合刑法明確性原則。

近期宜蘭第三選區礁溪鄉縣議員候選人游順評，他父親、前台灣省諮議員游旺欉今年春節慰問守望相助隊，遭對手檢舉，檢方訊後裁定交保。游順評競總前晚說明，游旺欉多年來春節都帶慰問金和物資走訪礁溪十八隊守望相助隊，年年如此，怎麼今年就變賄選？

吳宗憲和競總指導委員會主委陳琬惠昨開「守護民主政治，捍衛司法公平」記者會。吳說，最近鄉親最常問他「現在到底什麼可以做、什麼不能做？」人民不知道做的事會不會觸法，怕下一個被檢警調敲門的就是自己；卅六年前野百合學運爭的就是人民可以不必害怕、放心講話，卅六年過去，鄉親卻還在問一樣的問題。

「法律不能讓人民無所適從」吳宗憲說，過去好幾年中秋節都在辦的活動、都在送的禮品，一遇到選舉年就突然不是常情？里長每逢三節向協助里務的鄰長、義務巡守隊致意，選舉年就不算社交禮儀？連去年九月的事也被拿出來查辦，到底距離選舉多久以前的活動，就會被認定和選舉有關？

他舉例，二○二四大選前，檢調以「反滲透法」大規模偵辦帶團旅遊里長，法務部去年五月給他書面答復近八成不起訴；有里長被羈押廿三天，孩子受歧視，最後無罪確定，國家只補償九萬二千元，「廿三天的自由、受損的名譽、一家人的煎熬，能彌補嗎？」

陳琬惠表示，犯法該辦就辦，問題出在標準不明確，諷刺的是現在基層藍白候選人辦活動之前，都在打聽民進黨籍候選人怎麼辦，以為照著做才安全，「寒蟬效應」值得正視。