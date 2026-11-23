基隆市長選舉激戰，拚連任的謝國樑昨到安樂、信義市場拜票，周四將辦萬人造勢，邀立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕助攻。民進黨童子瑋昨晚在國門廣場辦晚會，賴清德總統、前總統蔡英文助講，北市長候選人沈伯洋也合體拚「洋流」外溢，賴壓軸登台，批基隆市政原地踏步，應由童子瑋來恢復基隆榮光。

謝國樑周四晚間將在安樂路一處「麵粉廠」造勢，主題是「基隆有愛，為了下一代」，謝陣營一度也考慮在國門廣場辦造勢，考量報名人數破一萬兩千人，若封閉廣場旁港西街恐對交通有衝擊，評估後調整地點。謝表示，他的十二項市政建設讓市民有感，從騎樓整平、行人友善到室內兒童樂園，每一項都與市民生活息息相關。

謝國樑昨由議員俞叁發、秦鉦、何淑萍及議員候選人林祐德陪同，深入安樂、信義市場拜票，向攤商、採買民眾請託爭取支持。聽到跟著年輕爸媽到市場採買的孩童開心地說「市長，室內兒童樂園真好玩」，謝雀躍心情寫在臉上。

基隆多雨，帶孩子出門去哪裡玩，讓許多家庭感到苦惱，室內兒童樂園讓親子活動不必因下雨取消，謝國樑表示，他在○至六歲孩子的「支持度」相當高，雖然幼童沒有投票權，但他很樂於為年輕爸媽解決育兒問題，推動室內兒童樂園，希望孩子有安全舒適的遊戲空間。

民進黨基隆市長候選人童子瑋（中）在國門廣場辦造勢晚會，前總統蔡英文（左）、賴清德總統（右）現身力挺。記者曾原信／攝影

投票前的超級星期天，童子瑋辦「基隆童行」晚會，蔡英文、賴清德同台牽起童子瑋的手，童的爺爺、國策顧問童永出席，賴喊童永「舅舅」，致詞時憶及童永當年對他家溫情，賴一度哽咽。蔡英文高喊「支持蔡英文、支持童子瑋」。

前市長林右昌站台，批謝國樑主政四年建設停頓，沒進步還「倒退嚕」。沈伯洋透露與童子瑋、新北蘇巧慧、桃園黃世杰已成立LINE群組，將跨縣市整合，讓交通、產業及城市發展不再各自為政。

童子瑋說，基隆港是台灣最重要國際門戶，如今世界產業與貿易不斷變化，基隆迎來嶄新挑戰，許多年輕人外出尋找機會，他想告訴市民「童子瑋準備好了，他能帶領市政跨越難關，迎接下一個四百年」。