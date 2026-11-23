選戰最後關頭，台股上周創下史上最大單周跌點，政府救市措施欲振乏力；行政院不副署老農津貼調升案，國民黨主推的普發現金兩萬元雖然過關，但民進黨政府「逢藍必擋」案例不勝枚舉，讓這項小確幸充滿變數。賴政府原先希望透過政策利多挹注選舉，如今民怨四起，反倒成了綠營選戰利空。

九合一選舉本周六投票，這次地方選舉被視為賴政府的「期中考」。過去大半年來，民進黨政府極力宣傳各項經濟表現亮眼，同時為了打贏選戰，綠營藉由執政優勢推動「政策利多」，包含以ＡＩ紅利、全民共享為名的普發現金一萬元政策，以及每逢選舉必定觸及的老農津貼調升案。

然而，過去一段時間，全球陸續出現對ＡＩ巨大資本支出的疑慮，加上美國期中選舉過後，ＡＩ泡沫疑雲甚囂塵上，輝達前執行長黃仁勳去職效應仍持續發酵；多重因素交疊下，讓台股自十月起變得搖搖欲墜。

台股上周暴跌七六四一點、跌幅百分之十七點五，創下史上最大單周跌點。股市一片慘綠，雖然行政院等相關單位陸續推出救市措施，但效果微乎其微，市場人心惶惶，更讓廣大的股民、選民怨聲載道。

與此同時，民進黨政府推動老農津貼調升，卻不敵在野加碼，對於國會多數最終通過的調高至一萬五千元版本，行政院再度不副署，否定這項「政策利多」；至於立法院剛通過的普發現金兩萬元案，民進黨事前口口聲聲反對，但是，包含正在選舉的沈伯洋、蘇巧慧在內的十三位民進黨立委卻「口嫌體正直」，缺席投票。

國民黨立院黨團昨天喊話卓揆，若決定不副署普發現金兩萬元特別條例，就應在選前公開宣布，不要「選前騙票、選後翻臉」；但行政院極可能採拖字訣，甚至選後仍不副署，普發兩萬元是否看得到吃不到，還要打上大問號。

距離投票剩下五天，藍綠選戰攻防勢必更加激烈。不只股市、選舉政策利多「蒸發」恐引發民怨，選前水庫設置光電板爭議迅速發酵，更成為民進黨選情的「未爆彈」。