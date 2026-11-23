九合一選舉結果本周揭曉，民進黨在守住五個執政縣市外，力求地方執政版圖翻倍，雙北更被視為最接近勝利的一次。近來藍營猛打水庫光電、普發兩萬元救股民等議題，引發綠營基層焦慮，更有民進黨人士直言，未來一周股市表現更勝藍白出招，已成選前最大變數。

四年前地方選舉，民進黨執政縣市從十三席減少至五席，版圖大幅萎縮。據指出，此次縣市長選舉，綠營在全台提名十九名選將，目標是在「五加Ｎ」基礎上擴大領地，策略上是透過雙北「洋流慧聚」的高聲量，拉抬綠營在中台灣、甚至是全台的選情。

各地選情方面，據了解，綠營除了慎防選前換將的澎湖縣有變數，也將宜蘭、彰化、嘉義市及新竹縣視為重點翻轉的縣市，基隆、台東持續緊追，屏東、嘉義縣相對穩定；六都中，新北、台北已部署重兵，台中、桃園則期待藉北部高聲量，拉近差距，高雄、台南則持續擴大領先差距。

不過，選前倒數之際，股市大跌，藍營又猛攻水庫光電、普發兩萬元救股民、政院不副署老農津貼等組合拳，綠營基層相當焦慮，憂心因此衝擊選情。

有黨政人士評估，藍營此舉意在轉移台北市長蔣萬安市政缺失，透過仇恨動員催出基本盤，普發兩萬、老農津貼等更是缺乏財政紀律的空頭支票，整體影響有限；選戰最後關頭，綠營將訴諸陽光政見正面對決，力阻恐懼牌發酵。

但也有黨政人士憂心，賴清德總統常將股市長紅作為最大施政政績之一，若股市本周繼續大跌，將衝擊選民對中央執政的滿意度和信心，也可能激發在野黨支持者出來投票；當前股市走向已成選舉最大變數，如果不能回穩，對民進黨整體選情並不樂觀。