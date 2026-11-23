九合一選舉倒數，國民黨力拚守住現有十四席執政縣市長。目前評估，彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、新竹縣選情緊繃，雙北也陷入激戰；不過，台北聲勢漸回穩，新北選情仍拉鋸，高雄市則力拚綠地變藍天。選戰最後五天，藍營輔選火力鎖定五五波與微幅落後的縣市，除了固票、催票，還要續打議題戰，爭取游離票。

藍營評估，雙北選情拉鋸，但是可望守下，桃園、台中、基隆、苗栗、南投、雲林、花蓮、台東、連江選情相對穩定；金門、澎湖則有機會奪回。宜蘭、竹縣、彰化與嘉市仍呈五五波或有待追上，高雄則成為可能額外加分的變數。

黨務人士指出，選戰走到最後階段，雙方固有支持者大致底定，已表態的選民不易受影響，要把反對者拉回來更難，也不是後期該做的事；真正能左右勝負的，是尚未表態或還沒決定是否投票的選民，後期文宣與各種作戰會從固票與爭取游離票兩條線著手。

黨務人士表示，目前以投票所為單位布建，各有團隊負責催票、監票，游離票則靠議題，各縣市要找出對自己有利、能打中對手弱點的題目，近期翡翠水庫光電爭議，就被視為成功催出未表態及中間選民的案例。

至於選情緊繃的雙北，藍營人士指出，台北已度過危機點，選情逐漸穩住；新北則持續拉鋸，若組織戰得以發揮，加上洋流效應已在投票前退潮，雙方差距就可拉開。新北緊張是每次選舉都有的現象，候選人保持危機感是正常的，最後階段就是要確保不犯錯。

此外，國民黨最擔心的是選前出現突發事件，黨內人士坦言，五五波選區勝負往往只在數千票之間，選前一則爆料、黑函或境外流入的假訊息，都可能牽動游離選民；黨中央已要求各縣市保持警覺，一旦出現爭議訊息即時澄清，避免在重要關頭失分。

白營估全國議員席次微增

記者林銘翰／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，民眾黨今年在全台提名六十四名縣市議員候選人，還有藍白共推民眾黨前立委張啓楷參選嘉義市長，現任的無黨籍新竹市長高虹安則力拚連任。白營評估，全國議員席次有望在既有基礎微幅增加，至於地方首長部分，仍須回歸陸戰，繼續努力。

民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨今年提名六十四席縣市議員候選人，配合黨主席黃國昌提出議員席次翻倍的目標，「我們就是朝這個方向全力衝刺」，對整體選情有充分信心。

周榆修指出，黃國昌與民眾黨創黨主席柯文哲兵分兩路展開全國大車掃，串聯各地候選人，並在十一月廿一日舉辦「民眾相挺、台灣必贏」晚會，早已高度凝聚支持者熱情，民眾黨有信心交出比上一屆更好的成績單。