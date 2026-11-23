民眾黨創黨主席柯文哲前晚拉起台北市長蔣萬安的手說「民眾相挺，台灣會贏」，還說念一遍金剛經就不會被洋流所迷惑，直言「看穿洋流幻象，你會贏的」。柯文哲昨指示辦公室贈送一本金剛經給蔣萬安；蔣說，他會以經文「不取於相，如如不動」的精神穩紮穩打，也會再找時間向柯請益。

柯文哲在民眾黨造勢大會上說要送金剛經給蔣萬安，他昨天說，搭火車到花蓮途中，已指示辦公室找一本金剛經送給蔣萬安，「我說要送他就送他」，辦公室有好幾個版本，送一本就好。

至於後續是否還有機會與蔣萬安合體，柯文哲表示，民眾黨在嘉市、竹北及花蓮都有候選人，要以自己的選情為優先，目前僅廿七日行程未定，其他時間都會在外縣市跑行程，選前應該沒有機會再與蔣萬安同台。

另外，「典典顧問」共同創辦人之一鄭佑軒請北市前副市長黃珊珊在三本書簽名後，轉贈給沈伯洋。柯文哲昨笑說，網路很多梗圖，有人說沈伯洋是三號，所以「三本書」是「三號本來就會輸」，黃珊珊送書應該是叫沈伯洋好好念書，不要再提出空洞的政見。

蔣萬安昨說，感謝柯送他金剛經，希望未來透過民眾黨的夥伴向柯請益。