台北市長蔣萬安合體民眾黨創黨主席柯文哲後，蔣陣營昨透露，蔣日前已拜會親民黨主席宋楚瑜，柯、宋都是北市前副市長黃珊珊的長官。蔣競辦轉述，在台中市長盧秀燕陪同下，蔣向宋請益；宋送上祝福，「今年最重要的是你要順利」，他也會用自己的方式幫忙蔣的選情。

蔣萬安昨表示，宋是政治上的大前輩，當天非常榮幸有機會能夠請益；宋豐富的政治歷練與施政經驗，值得後輩學習，也感謝宋的關心勉勵和非常多寶貴建議，不管是在市政上面或選舉最後的階段，「我非常感激」。

媒體問近期跟宋楚瑜、柯文哲合體見面，是否擔心欠下政治人情？蔣萬安說，「任何的支持跟鼓勵，我都銘記在心，這是做人的道理。」

與會人士指出，十一月十八日盧秀燕牽線，偕多名省議員和蔣萬安到宋楚瑜位在北市仁愛路辦公室拜訪。盧秀燕說，她當省議員時，省長是宋楚瑜，多年來對自己一直非常照顧；宋對蔣的家庭與父親也算熟悉，從小看著蔣長大，當天會面時，不僅諸多勉勵，也提出很多選舉和從政的指導，「萬安虛心請教，收穫很大」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨被問到是否計畫拜會宋楚瑜等政治前輩？沈說，只要對市政有幫助，無論對方是什麼政黨，他都會想辦法接觸與尋求支持。