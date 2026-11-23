選罷法規定，選前十天任何人不得以任何方式論及民調，但民進黨新北市長候選人蘇巧慧廿日赴台中助選，公開談及民調相關內容。國民黨新北市長候選人李四川昨酸，「所有法令好像對蘇家都沒有用」；蘇巧慧回應，當時講的是「他們三人（蘇巧慧、何欣純、沈伯洋）一開始出來的時候都不被看好，完全沒提到民調數據」。

中選會表示，自投票日前十日起，至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述選舉民調，及其他各式具民意調查外觀資料，如有檢舉案件由管轄選委會依法處理，中選會不評論單一個案。違者依選罷法規定處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，加重處罰廿萬元以上、二百萬元以下罰鍰。台中市選委會昨指出，尚未收到檢舉，若接獲檢舉將交由監察小組審查，並請被檢舉人提出書面說明或陳述意見。

李四川昨說，「我一直認為，所有的法令好像對蘇家都沒有用」，如果蘇巧慧有違反選罷法或其他相關法令，就應依相關規定辦理。

蘇巧慧回應，如大家有看全文，她講的是她和民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋一開始出來的時候都不被看好，「我是在描述當時情況，完全沒提到任何民調數據，這是完全不同的事」。

此外，新竹市長高虹安前晚造勢，國民黨新竹市議員陳慶齡致詞助選時，提及自己不開心，是因為看到新竹市封關前民調，還脫口說出民調數字，立即被一旁的主持人郭子乾及市議員吳旭豐制止。

另外，民進黨立委林淑芬前晚在蘇巧慧造勢場合批藍白三名立委「臭俗仔」、「大罷免大成功」；國民黨立委賴士葆也在民眾黨造勢晚會罵沈伯洋「人渣」，都引發爭議。

台北市長蔣萬安說，他不認同在選舉造勢場合，有過度激烈的言論，他代表團隊致歉；他也質疑，難道林淑芬還是把去年大罷免的精神用到今年嗎？還是她拿到去年的講稿？李四川則呼籲，民進黨不要天天製造仇恨，加深社會分裂。