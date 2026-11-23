選戰倒數，光電議題延燒全台。行政院長卓榮泰昨天三度抨擊，水庫光電板是假議題，翡翠水庫過去、現在、未來也不會有光電板。台北市長蔣萬安昨說，他任內絕對不准興建水庫光電板，捍衛飲水安全絕不退縮；國民黨新北市長候選人李四川說，喝水攸關民眾生活，民進黨若認為是假議題，確實是相當恐怖的事情。

卓榮泰昨先到土城為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台，砲轟北市府養「烏賊」，不斷製造假議題；他質疑蔣團隊選情緊張，才刻意在選前幾天拿出舊公文炒作，中央二○二二年起連三年調查適合設置光電板場址，但去年和今年都無設置計畫，蔣團隊卻在選前幾天突然「夢見」這件事。傍晚，卓榮泰輔選民進黨桃園市長候選人黃世杰時再批北市府選前拿舊案操作，中央將全面檢視水庫光電設施，不會再增加。

藍綠光電議題隔空交鋒，李四川昨反問，「為什麼喝的水會是假議題？」水利署已三度詢問北市府，若用意不是設置光電板，原因究竟是什麼？他若當選，將與蔣萬安共同把關，絕對不會讓台北市和新北市喝光電水。國民黨主席鄭麗文說，民進黨浪費卅、四十年反核，台南、高雄和嘉義等新潮流執政縣市水庫卻種滿光電。

國民黨台南市長候選人謝龍介說，若當選，烏山頭水庫水面型光電板「保證一年內不擇手段，用盡所有方法拆除」，做不到主動辭職謝罪；他的選情愈來愈樂觀，很多鄉親都願意回來翻轉台南。

民眾黨主席黃國昌則是點名民進黨嘉義市長候選人王美惠，連蘭潭水庫不設光電板這件事都不敢具體承諾，「讓我非常、非常驚訝」，嘉義市民應做出有智慧的選擇。對此，王美惠競總表示不回應。