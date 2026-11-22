屏東市長公辦政見會今22日晚間在市公所廣場前舉行，民進黨候選人梁育慈以她在台糖長大糖廠女兒向鄉親致意，選戰走到今日為屏東的選舉文化帶來正向改變，她堅信屏東市民會做出最好的選擇。

梁育慈指出，屏東榮總、屏北第二快速道路、高鐵特定區及台積電、南亞科等半導體產業陸續進駐屏東科學園區，屏東市作為全國第三大縣轄市首善之區，迎來百年難得的發展契機，「中央、縣府、市公所三點連成一線」，市公所拿出魄力打通深入巷弄的基礎建設、完善投資環境與生活機能，才能讓城市轉型加速前行。

梁育慈承諾通盤檢討屏東市都市計畫區、超前部署基礎建設，盤點市區交通痛點、改善不合宜交通設計、打通瓶頸道路並提升大眾運輸系統，讓通勤與救援動線更加順暢。提出建立「24小時燈亮、路平、水溝通處理平台」即時回應民意，萬年溪與殺蛇溪兩大流域從防洪排水空間升級兼具生態與休閒親水綠廊，打造公園裡的屏東市。

梁育慈規畫改善市公所國民運動中心游泳池、汰換老舊設備，盤點各級學校現有九座游泳池，適度對外開放，未來可搭配縣立綜合運動館完工，提升運動品質。她主張升級復興圖書館為屏東市第二座總圖，讓閱讀與文化深入日常。

全齡照護與地方經濟活絡上，梁育慈提出針對65歲以上長輩裝置假牙，縣府最高補助3萬元基礎上市公所再加碼1萬元；針對6至15歲學童則配合中央政策，由市公所加碼推動每人每月200元「兒童運動卡」，結合國民運動中心與各單項運動協會、體適能團隊開設多元兒童運動課程。

面對屏東市59個里中仍有超過20個里缺乏活動中心，梁育慈承諾年年新建多功能社區活動中心，盤點需求與市有閒置空間強化長照與托育機能，並結合在地文化與歷史特色活化逢甲路學生街、中央市場及民族路夜市，讓商圈接住高科技產業帶來的龐大人潮與商機。

「新時代需要有一位新市長！」梁育慈喊出她是大家的國小、國中同學，也是四年來不分晴雨、在市場擺攤選民服務、在縣議會努力為鄉親發聲、更是不敢忘記大家的託付、蹲在水溝旁和公務員會勘，與市民站在一起梁育慈。