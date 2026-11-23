選前「超級星期天」，藍綠白陣營精銳盡出，清晨市場拜票、午後街頭車掃一路延續至晚間萬人造勢晚會，候選人全力催票。台北市長蔣萬安昨啟動「光榮台北，團結向前」大車掃首發，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪同連掃七行政區，沿路民眾在低溫中展現無比熱情，還有人騎單車、機車跟隨。經過水源市場前人潮擠爆，蔣妻石舫亘正在發明信片，車隊經過時蔣秀出「老婆，我愛你」海報，石奔上前擁抱，現場歡呼聲不斷。

韓國瑜說，蔣萬安熬過抹黑造謠，市民看得到四年施政成果，「邪惡與黑暗永遠戰勝不了光明」，更喊出「東南西北中，台北進步中」懇託選民支持。盧秀燕也感性喊話，呼籲市民打破沉默螺旋，「為蔣萬安、為自己勇敢一次」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋辦「市民動起來，城市行動展」，在忠孝東路沿線設置六大舞台，人潮一度從人行道外溢至車道，各舞台發放的限量飄帶引發民眾大排長龍瘋搶，傍晚五時半前全數索取一空。

選前的最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二）昨在競選總部前搭洋流號與民眾同樂，副總統蕭美琴（右）現身。記者潘俊宏／攝影

國民黨李四川由市長侯友宜第五度陪同，上午回防永和票倉，下午直搗對手蘇巧慧本命區鶯歌與三峽車掃，沿途支持者爭相要求簽名合照；下午轉戰新莊造勢，蔣萬安、張善政、黃敏惠及前黨主席朱立倫同台助講，晚間再赴板橋辦大團結晚會，國民黨「三子」韓國瑜、盧秀燕、侯友宜齊聚造勢。

蘇巧慧陣營不甘示弱，繼連三天挺進雙和後，昨轉往林口、五股、泰山衝刺，傍晚在土城由行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍及嘉義縣長翁章梁陪同造勢，全力拉抬聲勢。

桃園選戰衝刺，桃園市長張善政前晚在中壢黃金周大造勢，一早先挺進綠營票倉大園區公有零售市場拜票，陸續到平鎮忠貞市場、龜山黃昏市場等地呼籲支持者投票。民進黨候選人黃世杰昨晚辦「北桃園大團杰」造勢晚會，打出前總統蔡英文、賴清德總統「雙總統牌」。

台中市長選戰，國民黨江啟臣和多名議員、里長挺進何欣純本命區大里、太平掃街，搶票意味濃厚，許多民眾主動要求上前簽名、合照，他多次停下配合，最後關頭將持續掃街、造勢衝選情。民進黨何欣純啟動「欣潮大集結」車隊掃街，宣示再度走遍台中廿九區及各議員選區。

南台灣選情同樣熱度破表，國民黨台南市長候選人謝龍介從麻豆、下營一路掃進市區，晚間掃街隊伍明顯拉長，吸引大批機車族自發跟隨，形成壯觀的「貪食蛇」車隊。民進黨候選人陳亭妃採陸戰貼身戰術，一早走訪水仙宮市場、連趕兩場親子活動，傍晚轉戰黃昏市場，晚間突襲花園夜市發飄帶。

在高雄，國民黨候選人柯志恩展開「從山上到海邊」掃街行程，上午赴旗山、美濃獲民眾鳴炮歡迎，參拜六龜天台山與內門興天宮；晚間轉往旗津、前鎮及小港延續鳳山造勢熱度。民進黨候選人賴瑞隆出動「隆捲風號」車掃直播，上午由初選對手立委林岱樺陪同掃林園、大寮展現團結，再接力橫掃楠梓與鳳山。