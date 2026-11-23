國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩抗議司法介選，絕食進入第三天，昨天會同競選總部法律顧問李岳洋舉行記者會，強調涉案的李姓助理未遭羈押，檢方應釐清追查不雅片源頭與偵查資訊是否外洩。國民黨主席鄭麗文昨晚也二度到場聲援，她一度哽咽心疼國民黨沒保護好年輕的孩子，怒斥綠色恐怖無所不在。

新竹地檢署回應，此案仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，相關案情暫不便對外說明。

絕食抗議源起民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告自己遭網路散布不實性影像，檢警循線查獲徐欣瑩李姓助理涉嫌於網路非法散布性影像，李姓助理廿日被諭知十萬元交保，因覓保無著，地檢署隔日凌晨改諭知限制住居。徐欣瑩不滿司法介選，廿日晚上在地檢署前方展開絕食抗議迄今。

徐欣瑩昨說，上周她在立法院總質詢時，質問行政院長卓榮泰，為何鄭朝方家族遭質疑涉及爭議，行政院卻未見積極處理，但曾聖凱一報案，檢調馬上查，質疑是司法辦藍不辦綠的最佳鐵證。籲檢警應以相同標準追查。

李岳洋也表示，目前公開資訊尚無具體事證顯示徐欣瑩知悉、指示或參與影像製作、散布，外界不能將偵查中的片段消息當成政治攻擊工具，強調檢調應完整追查不雅影片真偽、製作來源、首次上傳者及轉傳管道等。

鄭麗文昨晚到場聲援，她表示，新竹縣長這場選舉是她遇過最不公平的選舉，是候選人在跟國家機器選，但德不孤必有鄰，感謝現場仍有許多人相挺。