聽新聞
0:00 / 0:00
「史上最緊張」 中市藍綠互搶地盤
選戰進入最後黃金周，藍綠陣營密集掃街、造勢。台中市長盧秀燕昨坦言，這次台中選情是「史上最緊張的一次」但仍審慎樂觀；民進黨侯選人何欣純啟動選前全市車掃，二十五日與前總統蔡英文合體，對手國民黨江啟臣昨則深入何欣純本命區大里、太平拜票，雙方積極搶攻對方地盤。
何欣純昨從東區樂成宮出發，啟動「欣潮大集結」選前黃金周車掃，宣示再度走遍台中二十九區及各議員選區。她透露，二十五日將與前總統蔡英文合體車掃，這也是蔡英文今年選舉在全國唯一車掃，地點安排在豐原，這也是江啟臣「本命區」。
江啟臣昨在大里、太平掃街，都是何欣純的立委選區，直接深入對手傳統地盤。盧秀燕將與江啟臣合體車掃，盧表示，下周她不是站在車上，就是站在大型舞台上，要把握最後時刻向選民請託。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。