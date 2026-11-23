選戰進入最後黃金周，藍綠陣營密集掃街、造勢。台中市長盧秀燕昨坦言，這次台中選情是「史上最緊張的一次」但仍審慎樂觀；民進黨侯選人何欣純啟動選前全市車掃，二十五日與前總統蔡英文合體，對手國民黨江啟臣昨則深入何欣純本命區大里、太平拜票，雙方積極搶攻對方地盤。

何欣純昨從東區樂成宮出發，啟動「欣潮大集結」選前黃金周車掃，宣示再度走遍台中二十九區及各議員選區。她透露，二十五日將與前總統蔡英文合體車掃，這也是蔡英文今年選舉在全國唯一車掃，地點安排在豐原，這也是江啟臣「本命區」。

江啟臣昨在大里、太平掃街，都是何欣純的立委選區，直接深入對手傳統地盤。盧秀燕將與江啟臣合體車掃，盧表示，下周她不是站在車上，就是站在大型舞台上，要把握最後時刻向選民請託。